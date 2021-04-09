Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün acı günü!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun."
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesini hayatını kaybetmesi üzerine paylaşımda bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli kardeşim, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'ün dâr'ı bekaya göçen muhterem annesine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun"