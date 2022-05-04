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  3. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu! Eski bakan hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu! Eski bakan hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu! Eski bakan hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, resmi sosyal medya hesabından acı haberi verdi. Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bozdağ, paylaşımında Daçe'nin fotoğrafına da yer verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu! Eski bakan hayatını kaybetti

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet eski Bakanlarımızdan Bekir Sami Daçe'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu! Eski bakan hayatını kaybetti

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