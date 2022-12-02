Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Başörtüsü düzenlemesi meclise geliyor!

AK Parti ve MHP'nin çalışmalarını tamamladığı başörtüsü düzenlemesi TBMM'ye gelecek. Gelişmeyi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bekir Bozdağ sosyal medya paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na önümüzdeki hafta sunulacak. Teklif, TBMM’de imzaya açıldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE ÇAĞRI YAPTI

Bozdağ, muhalefete çağrı yaparak düzenleme için destek istedi. Bozdağ şunları kaydetti: "Mecliste grubu ve üyesi bulunan siyasi partilerimizi ve her bir milletvekilimizi, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması için anayasal güvence getiren; aileyi, neslimizi ve geleceğimizi koruyan hükümleri içeren kanun teklifine “Kabul” oyu vermeye davet ediyorum.

Haberin Devamı

Bu önemli kanun teklifinin, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin vereceği destekle Meclisimizde kabul edileceğini umut ediyorum. Gelin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni kabul etmenin onurunu birlikte yaşayalım."