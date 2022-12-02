Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Başörtüsü düzenlemesi meclise geliyor!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Başörtüsü düzenlemesi meclise geliyor!

AK Parti ve MHP'nin çalışmalarını tamamladığı başörtüsü düzenlemesi TBMM'ye gelecek. Gelişmeyi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Başörtüsü düzenlemesi meclise geliyor!

Bekir Bozdağ sosyal medya paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na önümüzdeki hafta sunulacak. Teklif, TBMM’de imzaya açıldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Başörtüsü düzenlemesi meclise geliyor!

MUHALEFETE ÇAĞRI YAPTI

Bozdağ, muhalefete çağrı yaparak düzenleme için destek istedi. Bozdağ şunları kaydetti: "Mecliste grubu ve üyesi bulunan siyasi partilerimizi ve her bir milletvekilimizi, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması için anayasal güvence getiren; aileyi, neslimizi ve geleceğimizi koruyan hükümleri içeren kanun teklifine “Kabul” oyu vermeye davet ediyorum.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Başörtüsü düzenlemesi meclise geliyor!

Bu önemli kanun teklifinin, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin vereceği destekle Meclisimizde kabul edileceğini umut ediyorum. Gelin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni kabul etmenin onurunu birlikte yaşayalım."

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