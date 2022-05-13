Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta had bildirdi! "Seviyesiz,ahlak ve hukuk dışı ifadeleri..."

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içeren açıklamalarına tepkisiz kalamadı. Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay tarafından onanan cezasına tepki göstermiş, tüm CHP milletvekillerine partisinin il binası önünde toplanmalarını emretmişti.

BEKİR BOZDAĞ TEPKİSİZ KALMADI

Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaptığı esnada hukukun kararını Erdoğan'a yönelterek "Erdoğan sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Canan cesurdur, yüreklidir" ifadelerini kullanmıştı. CHP liderinin hakaret içeren açıklamaları ardından Adalet Bakanı Bozdağ'dan yanıt geldi Bozdağ sosyal medya hesabında paylaştığı yazıda "Yargı kararlarını bahane ederek,Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz,ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanını ve CHP’li yetkilileri kınıyorum." ifadelerine yer verdi.