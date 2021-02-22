Adalet Bakanı Gül: 13 bin 202 yeni personel alıyoruz
Adalet Bakanlığına infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolarda 13 bin 202 personel alınacak.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın bünyesine 13 bin 202 personel alımı yapacaklarını duyurdu.
Gül, açıklamasında, “Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.