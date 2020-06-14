Adalet Bakanı Gül'den Başak Demirtaş'a ilişkin açıklama!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakan Gül paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır."

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