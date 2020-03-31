Adalet Bakanı açıkladı: "İnfaz düzenlemesi çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnfaz düzenlemesi çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek" açıklamalarını yapan Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Teklif verildikten sonra kapsam belli olacak. Şu an 300 bin tutuklu ve mahkum var. Bugün, yarın ya da bu hafta meclise gelir. Kapsamı meclis belirler.

Bazı hassasiyetleri önemle gözetiyoruz. Adam öldürme ve cinsel suçlar sayın Cumhurbaşkanımızın toplumun hiçbir kesiminin kabullenmeyeceği suçları dışında tutulması yönünde bir iradesi vardı. O anlamda bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz."

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ UZAYACAK MI?

"Ayrıca denetimli serbestlik süresinin uzatılması gündemde. Bu yönde bir çalışmanın olduğunu biliyoruz.

Bugün meclise gelmesi sürpriz olmaz. Hemen hemen çalışmalar bitmişti. MHP ile istişareler de tamamlanmıştı. Çok ciddi bir durum olmazsa genel kurula gelir ve Türkiye için en doğru karar çıkar diye düşünüyoruz."

Ayrıntılar geliyor...