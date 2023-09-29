Adalet Bakanı Tunç'tan Gezi davasında Yargıtay kararlarını eleştirenlere cevap: Bunların hesabı sorulmayacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın 5 onama kararını eleştirenlere cevap verdi. Tunç, "Siz sokakları ateşe vereceksiniz, onlarca insanın ölümüne neden olacaksınız sonra 'Gezi masumdu' diyeceksiniz. Hukuk devletinde bunların hesabı sorulmayacak mı? 'Gezi yargılanamaz' ne demek? Gezi'nin ne olduğunu bu millet gördü." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Tunç'tan Gezi davasında Yargıtay kararlarını eleştirenlere cevap: Bunların hesabı sorulmayacak mı?

Yargıtay'ın dün Gezi Olayları ile ilgili 5 onama kararını eleştirenlere cevap veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargıya sürekli taş atanlar, sürekli karalama çalmaya çalışanlar, dün Yargıtay'ımızın Gezi Olayları ile ilgili verdiği kararda, yargıya yönelik saldırıları bir kez daha gördük" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşa edilen Tosya Adalet Sarayının açılış töreninde konuştu.

"DÜN YARGIYA YÖNELİK SALDIRILARI BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

Gezi Olayları ile ilgili Yargıtay'ın aldığı kararı eleştirenlere cevap veren Bakan Tunç, "Birilerinin hazmedemediği, yargıya sürekli taş atanlar, sürekli karalama çalmaya çalışanlar, dün Yargıtay'ımızın Gezi Olayları ile ilgili verdiği kararda, yargıya yönelik saldırıları bir kez daha gördük. Yargı bağımsız, tarafsız. Anayasamızın 9'uncu maddesi, "yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılır" diyor. Anayasa'mızın 138'inci maddesi açık, hiçbir merci, kişi yargı yetkisinin kullanılmasında, mahkemelere, hakimlere emir ve talimat veremez. Yargı kararları eleştirilebilir ama yargının tamamını töhmet altında bırakabilecek, hakarete varan cümlelerle saldırırsanız. Orada Anayasa'nın 138'inci maddesini hatırlatmak gerekir.

"HUKUK DEVLETİNDE BUNLARIN HESABI SORULMAYACAK MI?"

Siz sokakları ateşe vereceksiniz, onlarca insanın ölümüne sebep olacaksınız, kamunun, özel şahısların araçlarını alt üst edip, ortalığı ateşe verip, dükkanları taşlayacaksınız, Gezi Olaylarını çıkartıp, "Gezi masumdu" diyeceksiniz. Hukuk devletlerinde sokakları ateşe verenlerin, insanları öldürenlerin, onları tahrik edenlerin, hesabı sorulmayacak mı? Hesap sorulmazsa orada hukuk devletinden bahsetmek olur mu? Gezi yargılanamaz, ne demek? Gezinin ne olduğunu bu millet gördü.

"YARGININI KARARLARINA SAYGI DUYACAĞIZ"

Orada iki ağaç bahane edilerek sokakları ateşe verenlerle ilgili yargı sürecinin haksız bir yargılama olduğunu nasıl söylersiniz? Bunu söylerken de "talimatlarla karar verdi" diyerek yargıya hakaret ederseniz burada siz yargı tarafsızlığına saygı duymuyor, hukuk devletini benimsemiyorsunuz demektir. O nedenle yargının kararlarına saygı duyacağız, hukukun üstünlüğü, milletimizin huzuru, terörle mücadele noktasındaki kararlığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tosya Adalet Sarayı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Daha sonra Bakan Tunç, Tosya Adalet Sarayında incelemelerde bulundu.

KAYNAK: İHA

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