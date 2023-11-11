Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargıtay-AYM tartışması hakkında ilk kez konuştu! "Türkiye, bir hukuk devletidir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay-AYM tartışması hakkında konuştu. Tunç, "Yüksek mahkemeler arasında üst-ast ilişkisi yok. Yargı kararları elbette ki tartışılabilir" dedi, TBMM'de grubu bulunan partilere çağrı yaptı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargıtay-AYM tartışması hakkında ilk kez konuştu! "Türkiye, bir hukuk devletidir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay-AYM tartışması hakkında konuştu. Tunç, "Yüksek mahkemeler arasında üst-ast ilişkisi yok. Yargı kararları elbette ki tartışılabilir" dedi, TBMM'de grubu bulunan partilere çağrı yaptı.

"Türkiye, bir hukuk devletidir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay-AYM tartışması hakkında konuştu. Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yüksek mahkemeler arasında üst-ast ilişkisi yok. Yargı kararları elbette ki tartışılabilir. TBMM'de grubu bulunan tüm partilerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacağına yürekten inanıyorum. Oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın görüş ayrılığını fırsat bilerek hakem olma durumunda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ve çirkin ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Sorunu çözecek Meclisimiz var. Türkiye, bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde sorunlar hukuk içerisinde çözülür."

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