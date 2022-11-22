Adalet Bakanlığı: 78 ilde icra dairesi açılmamaktadır

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "78 ilde yeni icra daireleri açılıyor" başlığı ile yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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Adalet Bakanlığı: 78 ilde icra dairesi açılmamaktadır

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "78 ilde yeni icra daireleri açılıyor" başlığı ile yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

ADALET BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

"İcra daire sayısı yeni icra modeli uygulaması ile azaltılmıştır. 2003 yılında bin 90 adet icra dairesi mevcut olup, şu an itibarıyla 847 adet icra dairesi bulunmaktadır. İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya, Samsun, Kayseri, Kocaeli ve Eskişehir olmak üzere 14 mahalde icra daireleri başkanlıkları faaliyetlerine başlamışlardır.

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78 İLDE İCRA DAİRESİ AÇILMAMAKTADIR

Bakanlığımız tarafından haberde belirtildiği gibi 78 ilde icra dairesi açılmamaktadır. İcra dosya sayısı 100 bin ve üzerinde olan mahallerde personel sayısı ve iş yoğunluğunun fazla olması sebebiyle, yerinden yönetim ve denetimi güçlendirmek için icra dairelerinden sorumlu icra daireleri başkanlıkları kurulmuştur. Bu itibarla bahsi geçen haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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