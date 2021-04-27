İsmail Balaban ve nişanlısı | İsmail Balaban sevgilisi kim? | Gamze Atakan instagram hesabı nedir?UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid - Chelsea: 1-1 | Maç sonucu, özetiAdalet Bakanlığı açıkladı! O sınavlar ertelendiŞaşkınlık yaşadı! Survivor 2021'de İsmail Balaban'a büyük şokSon dakika bayram tatili uzatıldı mı? | Bayram haftası tatil mi oldu? | İdari izin hangi tarihlerde?Bayram idari izin kaç gün? | Kamuda idari izin tarihleri ne?Son dakika | Kamuda çalışanlara idari izin müjdesi!İddialara ilişkin flaş açıklama! İsmail Atasoy: Haberler tamamen asılsızdırHatayspor 3 - 1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCUReal Madrid 80-76 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Adalet Bakanlığı açıkladı! O sınavlar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! O sınavlar ertelendi

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 30 Nisan Cuma günü ile 17 Mayıs Pazartesi günü arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini belirtildi.

Adalet Bakanlığı açıkladı! O sınavlar ertelendi

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 30 Nisan Cuma günü ile 17 Mayıs Pazartesi günü arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan; hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır"

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT