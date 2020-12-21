Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı maaşları ne kadar? Hakim Savcı maaşları 2020- 2021

Milyonlarca kişinin hayali olan hakimlik ve savcılık mesleği Türkiye'de adaletin en büyük temsilcilerinden olması nedeniyle büyük öneme sahip. 2020- 2021 yılı Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı maaşlarını sizler için haberimizde derledik.

HAKİM VE SAVCI MAAŞLARI NE KADAR 2020-2021?

Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadırlar. Derece derece olan ve hizmet yılına göre maaş alan savcılar ve hakimlerin sadece ek ödemeler farklıdır. Ayrıca hakimlik ve savcılık direkt olarak tercih edilmemektedir. Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı, ya da hakim olarak atanırlar. Bu sebeple haksızlık olmaması için maaşlar eşit tutulur. İşte maaşları;

Savcı maaşları 2021 yılında 1.derecedeki hakim ve savcı için 11.001 TL olarak belirlendi. Savcı ve Hakimlerin 15 yıl hizmet süresi bulunmaktadır.

İşte savcı maaşları 2021 tablosu;

Savcı Maaşları 2021 Meslek Hizmet Yılı Maaş

Hakim / Savcı 0 6.735 TL

8. Derece Savcı 2 9.636 TL

7. Derece Savcı 3 9.998 TL

6. Derece Savcı 5 10.361 TL

5. Derece Savcı 7 10.734 TL

4. Derece Savcı 9 11.076TL

3. Derece Savcı 11 11.427 TL

2. Derece Savcı 13 11.845 TL

1. Derece Savcı 15 12.213 TL

Birinci Sınıfa Ayrılmış Savcı 18 16.652 TL

Birinci Sınıf Savcı 21 17.357 TL

HAKİM VE SAVCI EMEKLİ MAAŞLARI 2020-2021

21 yıllık görev süresinde birinci sınıf hakim ve savcı olmayı başaran kişilerin savcı maaşları 2021 yılında 14.957 TL olarak belirlendi. Savcı ve Hakim emekli maaşları da şöyle;

Hakim Savcı Emekli Maaşları 2021 Meslek Hizmet Yılı Emeklil Tazminatı Emekli Maaşı

1. Sınıf Hakim / Savcı (3 Yılı Dolduran) 42 158.831 TL 5.097 TL

1. Sınıf Hakim / Savcı (Yeni Ayrılan) 42 142.231 TL 4.164 TL

Diğer Hakim / Savcı 38 94.399 TL 2.618 TL

NASIL SAVCI OLUNUR?

Kutsal meslek olarak tanımlanan savcılar suçlunun bulunması, suçun araştırılması ve gerekli iddianamenin hazırlanarak yargılamanın başlaması için gereklidir. Herhangi bir ölüm durumunda v.s. savcı olay yerine gelerek incelemeyi yapan en önemli isimdir. Bu incelemeyle birlikte cinayete dair soruşturma polis ekipleriyle ortak bir şekilde yürütülür. Suçun ortaya çıkarılması, suçlu ihtimali olan kişilerin tespit edilmesiyle birlikte iddianame hazırlanı ve dosya yargılamanın devam etmesi için hakime devredilir.

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SAVCI NE İŞ YAPAR?

Savcılar, birçok görev ve sorumluluğa sahiptirler. Ağır cezalık suçlarla kamu davası açılması gereken tüm konularda şikayet olsun ya da olmasın bunun hazırlık soruşturmasını yapıp kamu davası açması gerekmektedir.

Kanıt toplayan savcılar, aynı zamanda sanığı sorguya çekerek suçla ilgili bilgilendirmeler alır. İddianameyi hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirerek bir ceza talebinde bulunur. Suçtan zarar gören mağdurların kişilik haklarını savunur ve toplumda yaratılan zararla da ilgili toplumun haklarını savunmaktadır. Medeni hukuku ilgilendirmekte olan ve kanundan doğan bazı davaların açılmasında da savcı kilit isim olarak kendini göstermektedir.

İdari görevleri gereğince Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan savcılar, her şeyden önce suçun araştırılması ve soruşturmasının yürütülmesini sağlamaktadır. Yapılan soruşturma sonrasında suçlu ya da suçlu olma ihtimali olan her türlü kişi birer birer dosyaya eklenir. Dosya çalışması tamamlandıktan sonra suçla ilgili mahkemeye iddianame sunulur.

SAVCININ GÖREVLERİ

Savcı; ihbar, şikayet ya da farklı bir kanal aracılığı ile kanuna aykırı bir durum tespit ettiği zaman, konuyu hukuk çerçevesinde inceleyip, araştırma ve soruşturma yapan kişidir. Savcılar, kanunlarda kamu davası açılmasının gerekli olduğu durumlarda, şikayet olmasa dahi araştırma ve soruşturma yapabilir. Savcıların başlıca görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

Dava konusu taraflar ile ilgili kanıtların toplanmasını sağlamak,

Kasten adam öldürmek ya da taksirle adam öldürmek gibi olaylarda ölen kişilerin adli muayenesini takip etmek,

İddianame hazırlamak,

Mağdurların ya da kamunun haklarını savunmak.

HAKİMİN GÖREVLERİ

Hakim, hukuki sorunları çözüme ulaştırmakla görevlidir. Bu vesileyle bireylerin hak ve özgürlüklerini elinden alabilir. Hakimler, anayasa, yasalar ve teamülleri dikkate alıp gücünü vicdanından alarak hukuki süreçleri yönetir. Hakimlerin diğer görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

Dava dosyalarını incelemek,

Dava konusu tarafların ve gerekli olduğu takdirde bilirkişilerin bilgisine başvurmak,

Yeni düzenlemeleri takip etmek,

Tarafsız olarak karar almak,

Taraflar, tarafların temsilcileri, savcılık makamı ve bilirkişi tarafından sunulan bilgi ya da belgeleri dava dosyasına eklemek,

Dava hakkında Türk milleti adına hüküm vermek.

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SAVCI OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR?

Savcı olabilmek için vatandaşların aşağıdaki şartların tamamını taşıması gerekiyor. Peki neler onlar gelin hep birlikte bakalım;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Lise eğitimini tamamlayan kişiler üniversiteye geçiş sınavında çok iyi bir puan almış olmak,

-Hukuk fakültesi mezunu olmak,

-Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan sınava girip başarılı olmak,

-ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınava girmek ve 100 sorudan oluşan sınavda en 70 puan almak,

-Sınav da başarılı olan adaylar 2 yıl staj yaparak, staj süresinin de tamamını kapsayan sınava girip başarılı olmak. Başarılı olursa savcı olarak görev bölgesine atanabilir.

NASIL HAKİM OLUNUR?

Hakimlik mesleği için lisans mezunu olmak şarttır. Lisans mezunu için ise yalnızca hukuk fakültesi mezunları kabul edilir. Yani hakim olabilmek için mutlaka hukuk fakültesi bölümünden mezun olmalısınız.

Ayrıca hakim olabilmek için yine 40 yaşını tamamlamış olmak da bir diğer şartlar arasındadır. Hakim olabilmek için aranan bir diğer şart ise yalnızca hukuk fakültesine özgü ve belirli iktisadi idari bilimleri mezunu kişiler için hakimlik sınavları bulunmaktadır. Hakimlik sınavlarından en az 70 alan kişiler hakim olmaya layık görülürler. Ayrıca hakim olabilmek için adayın sicili de temiz olması gerekmektedir. Yüz kızartıcı bir suç işlemiş olması, devlete ve vatana karşı işlenen suçlardan ötürü hakim olma yolundaki en büyük engellerden olarak görülür. Bundan dolayı sabıkalı olmamanız hakim olabilmeniz açısından son derecede önem teşkil eder.

İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu kişiler de idari yargı hakimi olabilirler. Bu fakülteden mezun olmuş kişiler yine hakimlik sınavlarına girerek en az 70 alması gerekmektedir. Ardından iktisadi ve idari bilimler fakültesi için ayrılmış olan kontenjana göre hakimlik ataması yapılabilmektedir.