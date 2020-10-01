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Adalet Bakanlığı sınav başvuruları başladı: Kılavuz yayımlandı

Adalet Bakanlığı sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Adalet Bakanlığı sınav başvuruları başladı: Kılavuz yayımlandı

2020-Adalet Bakanlığı sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları 1- 8 Ekim tarihlerinde alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Aygün,''21-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuru kılavuzu internet sitemizde yayımlanmıştır.
Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim. '' dedi.

 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat), 2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-İdari Yargı), 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacak.

HES KODU ŞARTI 

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Adalet Bakanlığı sınav başvuruları başladı: Kılavuz yayımlandı

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları (AdliYargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat): Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Adalet Bakanlığı sınav başvuruları başladı: Kılavuz yayımlandı

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