Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesine bir süredir erişim sağlanamıyor. Peki; Adalet Bakanlığı sitesi çöktü mü? Adalet Bakanlığı sitesine neden girilmiyor?

ADALET BAKANLIĞI SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

Vatandaşlar Adalet Bakanlığı'nın sitesine giriş yapamıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli olmaya başladı. Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları bugün (17 Mart 2021) açıklanıyor. Bu nedeniyle binlerce kişi Adalet Bakanlığı'nın sitesine yöneldi. Hal böyle olunca da yoğunluktan kaynaklı siteye girişlerde hatalarla karşılaşılıyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, vatandaşların gün içerisinde tekrar denemeleri halinde siteye girebilecekleri öngörülüyor.

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