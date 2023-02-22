Adam Alexandr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Alexandr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Alexandr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Alexandr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Alexandr 3 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Alexandr Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Alexandr'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Alexandr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Alexandr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Alexandr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Alexandr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Prag U19

19 Temmuz 2019 yılında Vysehrad

1 Temmuz 2021 yılında Vik. Plzen B

22 Temmuz 2021 yılında Usti nad Labem

31 Aralık 2021 yılında Vik. Plzen B

6 Eylül 2022 yılında SILON Taborsko

30 Haziran 2023 yılında Vik. Plzen B

Adam Alexandr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Alexandr şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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