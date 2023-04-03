Adam Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Andersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Andersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Andersen 25 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Adam Nygaard Andersen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Andersen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Andersen'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adam Andersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Andersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Midtjylland U19
Adam Andersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Andersen şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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