Adam Baranyai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Baranyai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Baranyai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Baranyai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Baranyai 5 Mart 1993 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Baranyai Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Baranyai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Baranyai'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Baranyai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Baranyai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Baranyai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Baranyai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2007 yılında Újpest U17

1 Temmuz 2009 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2012 yılında Újpest II

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2014 yılında BFC Siófok

23 Şubat 2015 yılında Rákospalota

1 Temmuz 2015 yılında Csákvár

26 Temmuz 2019 yılında Kisvárda

27 Ocak 2021 yılında Csákvár

Adam Baranyai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Baranyai şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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