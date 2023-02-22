Adam Bednar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bednar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Bednar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Bednar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Bednar 26 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Bednár şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Bednar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Bednar'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Bednar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Bednar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Bednar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Bednar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olomouc U17

1 Temmuz 2018 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2020 yılında Olomouc B

Adam Bednar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Bednar şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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