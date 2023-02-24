Adam Berko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Berko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Berko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Berko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Berko 2 Ocak 1991 tarihinde Dunaújváros şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Berko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Berko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 29 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Adam Berko'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Berko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Berko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Berko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Berko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Paksi FC U19

1 Temmuz 2010 yılında Paksi FC II

29 Temmuz 2013 yılında Dorog

Adam Berko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Berko şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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