Adam Bourogaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bourogaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Bourogaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Bourogaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Bourogaa 15 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Bourogaa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Racing Strasbourg U19 futbol takımında oynamaktadır. Racing Strasbourg U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Adam Bourogaa'nin Racing Strasbourg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adam Bourogaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Bourogaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Bourogaa şuan Racing Strasbourg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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