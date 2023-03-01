Adam Chicksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Chicksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Chicksen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Chicksen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Chicksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Chicksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Chicksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Chicksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Chicksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Chicksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Chicksen 27 Eylül 1991 tarihinde Milton Keynes şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Zimbabve,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Adam Thomas Chicksen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Chicksen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Chicksen'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Chicksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Chicksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Chicksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Chicksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında MK Dons

1 Ocak 2012 yılında Leyton Orient

1 Şubat 2012 yılında MK Dons

14 Temmuz 2013 yılında Brighton

14 Kasım 2014 yılında FC Gillingham

13 Aralık 2014 yılında Brighton

27 Şubat 2015 yılında Fleetwood

28 Mart 2015 yılında Brighton

2 Ekim 2015 yılında Leyton Orient

2 Kasım 2015 yılında Brighton

27 Ocak 2016 yılında FC Gillingham

26 Mart 2016 yılında Brighton

30 Ağustos 2016 yılında Charlton Ath

1 Temmuz 2017 yılında Bradford

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2019 yılında Bolton

13 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2020 yılında Notts County

Adam Chicksen kimdir

Adam Chicksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Chicksen şuan Notts County takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Adam Chicksen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Zimbabve takımında 4 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adam Chicksen nereli

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