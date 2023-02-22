Adam Dvorak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Dvorak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Dvorak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Dvorak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Dvorak 28 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Dvořák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Dvorak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Dvorak'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Dvorak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Dvorak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Dvorak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Dvorak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag B

Adam Dvorak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Dvorak şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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