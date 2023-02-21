Adam Fabisz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Fabisz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Fabisz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Fabisz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Fabisz 25 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Fabisz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına - tarihinde katılmıştır. Adam Fabisz'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Fabisz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Fabisz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Fabisz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Fabisz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Karvina U19

1 Temmuz 2022 yılında Karvina

Adam Fabisz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Fabisz şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Šenov (2010 - 2015)FC Baník Ostrava (2015 - 2018)MFK Vítkovice (2018 - 2019)MFK Karviná (2019 - 2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.