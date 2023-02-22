Adam Foley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Foley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Foley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Foley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Foley 11 Aralık 1989 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Foley Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Foley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Foley'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Foley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Foley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Foley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Foley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Glenavon

1 Kasım 2014 yılında Tolka Rovers

1 Ocak 2017 yılında Portadown

1 Temmuz 2017 yılında Glenavon

31 Ocak 2018 yılında Glebe North

1 Temmuz 2019 yılında Newry City

25 Ağustos 2020 yılında Finn Harps

1 Ocak 2022 yılında Drogheda United

Adam Foley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Foley şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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