Adam Foley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Foley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Foley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Foley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Adam Foley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Foley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Foley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Foley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Foley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Foley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Foley 11 Aralık 1989 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur.  İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Foley Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Foley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Foley'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Foley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Foley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Foley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Foley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Glenavon

1 Kasım 2014 yılında Tolka Rovers

1 Ocak 2017 yılında Portadown

1 Temmuz 2017 yılında Glenavon

31 Ocak 2018 yılında Glebe North

1 Temmuz 2019 yılında Newry City

25 Ağustos 2020 yılında Finn Harps

1 Ocak 2022 yılında Drogheda United

Adam Foley kimdir

Adam Foley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Foley şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adam Foley nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Son Haberler
Athanasios Papatolios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Papatolios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Athanasios Papatolios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Papatolios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tochukwu Udeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tochukwu Udeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tochukwu Udeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tochukwu Udeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Randy Mavinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randy Mavinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Randy Mavinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randy Mavinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Ambrose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Ambrose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Ambrose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Ambrose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal güven mektubunu Genel Sekreter’e sunan Önal, görevine başladı
Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal güven mektubunu Genel Sekreter’e sunan Önal, görevine başladı
Bakan Soylu, Hatay depremindeki son durumu açıkladı: 6 vatandaş hayatını kaybetti, 18'i ağır 562 yaralı!
Bakan Soylu, Hatay depremindeki son durumu açıkladı: 6 vatandaş hayatını kaybetti, 18'i ağır 562 yaralı!
O illerde yaşayanlar çok üşüyecek! Meteoroloji'den kar yağışı ve karla karışık yağmur uyarısı!
O illerde yaşayanlar çok üşüyecek! Meteoroloji'den kar yağışı ve karla karışık yağmur uyarısı!
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir