Adam Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Gabriel 28 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Gabriel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Gabriel'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2022 yılında Hradec Kralove

Adam Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Gabriel şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Gabriel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Zbraslav (2008 - 2011), AC Sparta Praha (2011 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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