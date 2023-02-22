Adam Gnezda Cerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Gnezda Cerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Gnezda Cerin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Gnezda Cerin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Gnezda Cerin 16 Temmuz 1999 tarihinde Postojna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Gnezda Čerin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Gnezda Cerin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Adam Gnezda Cerin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Gnezda Cerin'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Adam Gnezda Cerin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Gnezda Cerin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adam Gnezda Cerin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Gnezda Cerin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Domzale

2 Eylül 2019 yılında Nürnberg

26 Ağustos 2020 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2022 yılında Nürnberg

2 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos

Adam Gnezda Cerin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Gnezda Cerin şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Gnezda Cerin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Domzale

Slovenya takımında 22 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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