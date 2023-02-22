Adam Gorcica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Gorcica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Gorcica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Gorcica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Gorcica 26 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Gorčica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Gorcica Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Gorcica'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Gorcica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Gorcica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Gorcica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Gorcica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SFC Opava U19

1 Temmuz 2020 yılında SFC Opava B

8 Eylül 2020 yılında Dolni Benesov

31 Aralık 2020 yılında SFC Opava B

1 Temmuz 2021 yılında SFC Opava

Adam Gorcica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Gorcica şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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