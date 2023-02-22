Adam Groogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Groogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Groogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Groogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Groogan 21 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Groogan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Groogan'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Groogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Groogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Groogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Groogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dungannon

Adam Groogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Groogan şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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