Adam Holczer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Holczer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Holczer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Holczer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Holczer 28 Mart 1988 tarihinde Ajka şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Holczer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Adam Holczer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Holczer'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Holczer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Holczer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Holczer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Holczer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2004 yılında Ferencváros U19

1 Ocak 2007 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2007 yılında Vecsés

31 Aralık 2007 yılında Ferencváros

24 Şubat 2010 yılında Kecskeméti TE

10 Şubat 2011 yılında Nyíregyháza

13 Temmuz 2011 yılında Pécsi MFC

6 Temmuz 2012 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2013 yılında Pécsi MFC

21 Şubat 2014 yılında Kozármisleny

30 Haziran 2014 yılında Pécsi MFC

23 Temmuz 2014 yılında Soroksár

17 Ocak 2017 yılında Ferencváros

18 Temmuz 2019 yılında Paksi FC

12 Temmuz 2021 yılında Tiszakécske

6 Temmuz 2022 yılında Soroksár

Adam Holczer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Holczer şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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