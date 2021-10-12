Adam Kıtlığında ne demek, TDK'ya göre Adam Kıtlığında kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adam kıtlığında ne demek? Adam kıtlığında TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adam kıtlığında kelimesi. Peki adam kıtlığında ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adam kıtlığında nedir, adam kıtlığında kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADAM KITLIĞINDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adam kıtlığında kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adam kıtlığında kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adam yokluğunda



ADAM KITLIĞINDA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kafaları dazlaklaşmış, emekliye çıktıktan sonra adam kıtlığında gene işe alınmış.

