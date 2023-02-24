Adam Kovacsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kovacsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Kovacsik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Kovacsik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Kovacsik 4 Nisan 1991 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Kovácsik Ádám Gergely şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Kovacsik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Adam Kovacsik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Kovacsik'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Kovacsik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Kovacsik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Kovacsik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Kovacsik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Ferencváros U17

3 Temmuz 2007 yılında Reggina Primaver

1 Temmuz 2009 yılında Reggina

1 Ocak 2012 yılında Foligno

30 Haziran 2012 yılında Reggina

1 Temmuz 2012 yılında Pavia

30 Haziran 2013 yılında Reggina

12 Temmuz 2013 yılında Carpi

30 Haziran 2014 yılında Reggina

25 Ağustos 2015 yılında Videoton FC

15 Temmuz 2022 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2023 yılında Fehérvár

Adam Kovacsik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Kovacsik şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Kovacsik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Budapest Honvéd (-2002)

Macaristan takımında 22 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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