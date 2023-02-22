Adam Kronus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kronus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Kronus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Kronus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Kronus 29 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Kronus Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Kronus'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Adam Kronus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Kronus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Vikt. Plzen U19
1 Temmuz 2021 yılında Vik. Plzen B
8 Şubat 2023 yılında SILON Taborsko
30 Haziran 2023 yılında Vik. Plzen B
Adam Kronus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Kronus şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Kladno (2008 - 2018)
FC Viktoria Plzeň (2018 - 2021)
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