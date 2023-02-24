Adam Kulifay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kulifay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Kulifay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Kulifay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Kulifay 31 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Kulifay Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Kulifay'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Kulifay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Kulifay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Kulifay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Kulifay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2018 yılında MTK Budapest Alt

14 Şubat 2020 yılında Győr U17

11 Şubat 2022 yılında Siofok U19

1 Temmuz 2022 yılında BFC Siófok

Adam Kulifay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Kulifay şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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