Adam Lecky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lecky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Lecky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Lecky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Lecky 3 Mayıs 1991 tarihinde Castlederg şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Lecky Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Lecky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Lecky'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Lecky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Lecky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Lecky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Lecky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dergview

1 Temmuz 2015 yılında Ballinamallard

1 Ocak 2017 yılında ara verdi

1 Mayıs 2017 yılında St. Kilda Celts

1 Temmuz 2018 yılında Ballymena

1 Ekim 2020 yılında Crusaders

Adam Lecky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Lecky şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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