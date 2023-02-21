Adam Lupac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lupac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Lupac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Lupac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Lupac 20 Eylül 2000 tarihinde Tábor şehrinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Lupač şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Lupac Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Lupac'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Lupac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Lupac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Lupac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Lupac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SK Benesov

28 Temmuz 2021 yılında Pardubice

30 Haziran 2022 yılında SK Benesov

1 Temmuz 2022 yılında Pardubice

Adam Lupac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Lupac şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Graffin Vlašim (2006 - 2007)SK Benešov (2007 - 2008)FC Graffin Vlašim (2008 - 2009)FC Bohemians Praha 1905 (2009 - 2016)SK Benešov (2016 - 2019)

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