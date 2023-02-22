Adam Mcdonnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Mcdonnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Mcdonnell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Mcdonnell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Mcdonnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Mcdonnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Mcdonnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Mcdonnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Mcdonnell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Mcdonnell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Mcdonnell 14 Mayıs 1997 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Adam Patrick McDonnell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Mcdonnell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Mcdonnell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Mcdonnell'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Mcdonnell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/AdamMcDonnell97

Adam Mcdonnell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Mcdonnell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Mcdonnell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Mcdonnell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Shelbourne U19

1 Ocak 2014 yılında Shelbourne

31 Ağustos 2014 yılında Ipswich

30 Ağustos 2017 yılında Aldershot

21 Aralık 2017 yılında Ipswich

26 Ocak 2018 yılında Aldershot

1 Temmuz 2019 yılında Boreham Wood

11 Temmuz 2021 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2023 yılında Bohemians

Adam Mcdonnell kimdir

Adam Mcdonnell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Mcdonnell şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Adam Mcdonnell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U19 takımında 14 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U18 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Adam Mcdonnell nereli

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