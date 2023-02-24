Adam Miknyoczki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Miknyoczki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Miknyoczki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Miknyoczki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Miknyoczki 17 Ağustos 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Miknyóczki Ádám Mihály şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Miknyoczki Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Stars Managament yapmaktadır. Adam Miknyoczki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Miknyoczki'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Miknyoczki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Miknyoczki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Miknyoczki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Miknyoczki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2016 yılında Újpest Alt.

2 Ağustos 2018 yılında MTK U17

1 Temmuz 2019 yılında MTK U19

1 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest II

1 Ocak 2022 yılında MTK Budapest

Adam Miknyoczki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Miknyoczki şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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