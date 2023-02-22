Adam Mullan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Mullan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Mullan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Mullan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Mullan 24 Ekim 1995 tarihinde Limavady şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Mullan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Adam Mullan'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Mullan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Mullan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Mullan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Mullan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Coleraine

Adam Mullan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Mullan şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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