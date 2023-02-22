Adam Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Murphy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Murphy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Murphy 8 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Murphy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Murphy'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Murphy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Murphy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Murphy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Murphy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında St. Pat's U19

2 Temmuz 2021 yılında St. Pat's

Adam Murphy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Murphy şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Adam Murphy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U15 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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