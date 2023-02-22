Adam Ondracek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Ondracek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Ondracek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Ondracek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Ondracek 30 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Ondráček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Ondracek Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Adam Ondracek'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Ondracek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Ondracek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Ondracek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Ondracek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sl. Liberec B

1 Temmuz 2015 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2016 yılında Sl. Liberec B

1 Temmuz 2016 yılında Vitkovice

30 Haziran 2017 yılında Sl. Liberec B

6 Temmuz 2017 yılında Frydek-Mistek

31 Aralık 2017 yılında Sl. Liberec B

22 Şubat 2018 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2018 yılında Sl. Liberec B

1 Temmuz 2018 yılında Varnsdorf

Adam Ondracek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Ondracek şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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