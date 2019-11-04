Adamotu bitkisi nedir? Adamotu kökü zehirli mi? Adamotu ıspanak nasıl anlaşılır?

Adamotu nedir? Adamotu kökü zehirli mi? Adamotu nasıl anlaşılır? soruları ıspanaktan zehirlenen insan sayısının artmasının ardından merakla araştırılıyor. Kökünün insana benzediği görülen Adamotu'nun ıspanak ile karışabilir mi? Adamotu ıspanağa mı karıştı? İşte adamotu hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ADAM OTU NEDİR? AVRAT OTU, ADAM OTU KÖKÜ ZEHİRLİ Mİ? ADAM OTU ISPANAK NASIL ANLAŞILIR?

Adamotu diğer bilinen isimleri ile abdüsselamotu, ademotu, insanotu, mandragora officinarum zehirli bir bitkidir. Adamotu mutlaka uzman kontrolü veya bilgisinde tüketilmelidir. İşte adamotu hakkında merak edilenler…

ADAM OTU NEDİR?

Adam otu, patlıcangiller familyasından Mandragora cinsini oluşturan sarı ya da mavimsi-mor renkli çiçekler açan bitki türlerinin ortak adı. Rozet yapraklı ve kazık köklü çok yıllık otsu bir bitki türleridir. Kökleri insana benzediği için, bu isim verilmiştir.



ADAMOTU ZEHİRLİ MİDİR?

Kökleri % 0,3 oranında hiyosiyaminlerle skopolamin alkaloidlerini taşır. Bundan dolayı zehirli bir bitkidir. Zehirlenme söz konusu olduğunda ilk başlarda sarhoşluk ve baş dönmesi belirtileri ortaya çıkar. Daha sonra deri üzerinde kızarma, ağızda kuruluk, huzursuzlanma, halüsinasyonlar ve sürekli uyuma isteği oluşur. En ileri aşaması ise nefes darlığı ve ölümle sonuçlanmaktadır. Bu yüzden kullanımı uzman kontrolü ya da bilgisi dahilinde olmalıdır.

ADAMOTU NASIL ANLAŞILIR?

Adam otu (Mandragora),patlıcangiller (Solanaceae) familyasından Mandragora cinsini oluşturan sarı ya da mavimsi-mor renkli çiçekler açan bitki türlerinin ortak adı.

Rozet yapraklı ve kazık köklü çok yıllık otsu bir bitki türleridir. Kökleri insana benzediği için, bu isim verilmiştir.

Kökleri % 0,3 oranında hiyosiyaminlerle skopolamin alkaloidlerini taşır. Bundan dolayı zehirli bir bitkidir. Ağrı kesici, yatıştırıcı, cinsel gücü arttırıcı etkileri vardır. Halen tedavide çeşitli preparatların terkibinde kullanılmaktadır. Rastgele kullanıldığında zararlı olur.

Bilimsel adı: Mandragora

Takson Basamağı: Cins

Üst sınıf: Solanoideae

ISPANAKLARA ZEHİRLİ OTLAR KARIŞTI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır. Zehirlenmeler ıspanak içine karışan atropin ve scopalamin maddesi içeren yabancı ottan kaynaklanmıştır." denildi.



HASTA YAKINLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, "Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze ya da ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa'da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum" diye konuştu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCEKİ GÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanaktan zehirlenmeyle ilgili önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Medyada yer alan "İstanbul'da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendi" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."