Adam Oudjani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Oudjani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Oudjani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Oudjani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Oudjani 29 Ağustos 2001 tarihinde Lens şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Oudjani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Adam Oudjani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adam Oudjani'nin RC Lens B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Oudjani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Oudjani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Oudjani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Oudjani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RC Lens B

16 Ağustos 2021 yılında Stade Briochin

30 Haziran 2022 yılında RC Lens B

Adam Oudjani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Oudjani şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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