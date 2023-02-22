Adam Petrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Petrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Petrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Petrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Petrak 20 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Petrák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Petrak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Petrak'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Petrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Petrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Petrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Petrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Prag B

6 Eylül 2019 yılında 1.FK Pribram B

1 Temmuz 2020 yılında 1.FK Příbram

Adam Petrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Petrak şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FSC Libuš (2005 - 2007)SK Sparta Krč (2007 - 2010)FK Dukla Praha (2010 - 2011)SK Sparta Krč (2010 - 2011)FC Slavoj Vyšehrad (2011 - 2012)Bohemians Praha 1905 (2012 - 2013)SK Slavia Praha (2013 - 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.