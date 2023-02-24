Adam Pinter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Pinter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Pinter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Pinter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Pinter 25 Aralık 2001 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Pinter Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Adam Pinter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Pinter'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Pinter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Pinter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Pinter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Pinter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2016 yılında Debrecen Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2018 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2019 yılında Debrecen

14 Şubat 2020 yılında Kaposvár

30 Haziran 2020 yılında Debrecen

1 Temmuz 2022 yılında Szeged

19 Ocak 2023 yılında Szentlőrinc SE

Adam Pinter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Pinter şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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