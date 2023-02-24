Adam Presinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Presinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Presinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Presinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Presinger 26 Ocak 1989 tarihinde Pápa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Presinger Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Adam Presinger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 11 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Presinger'nin FC Ajka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Presinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Presinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Presinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Presinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2003 yılında MTK Budapest Alt

1 Ocak 2005 yılında MTK U17

1 Temmuz 2005 yılında MTK U19

22 Şubat 2007 yılında MTK Budapest II

1 Ağustos 2007 yılında DAC 1912 FC

30 Haziran 2008 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2008 yılında MTK Budapest

15 Ocak 2009 yılında Pécsi MFC

30 Haziran 2009 yılında MTK Budapest

20 Temmuz 2009 yılında Videoton FC

17 Şubat 2011 yılında Vasas SC

30 Haziran 2011 yılında Videoton FC

13 Temmuz 2011 yılında Lombard Pápa

11 Temmuz 2014 yılında Gyirmót FC

11 Şubat 2020 yılında FC Ajka

Adam Presinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Presinger şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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