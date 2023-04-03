Adam Provaznik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Provaznik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Provaznik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Provaznik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Provaznik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Provaznik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Provaznik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Provaznik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Provaznik 16 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Provazník şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Provaznik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Adam Provaznik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Provaznik'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Provaznikboyu ve yaşı kaç

Adam Provaznik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Provaznik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Provaznik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Provaznik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında M. Boleslav U19

1 Ocak 2019 yılında Mlada Boleslav

10 Eylül 2020 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2021 yılında Mlada Boleslav

21 Temmuz 2021 yılında FC MAS Taborsko

21 Ocak 2023 yılında Ostrava B

30 Haziran 2023 yılında SILON Taborsko

Adam Provaznik kimdir

Adam Provaznik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Provaznik şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Kostelec nad Orlicí (2006 - 2014)
FK Mladá Boleslav (2014 - 2018)

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Adam Provaznik nereli

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