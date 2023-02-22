Adam Pudil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Pudil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Pudil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Pudil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Pudil 7 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Pudil Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Pudil'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Pudil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Pudil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Pudil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Pudil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag B

Adam Pudil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Pudil şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Tatran Supíkovice (2011 - 2016)FK Jeseník (2016 - 2019)SK Slavia Praha (2019 - 2022)

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