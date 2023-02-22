Adam Rychly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Rychly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Rychly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Rychly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Rychly 25 Eylül 1998 tarihinde Oldřišov şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Rychlý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Rychly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Adam Rychly'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Rychly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Rychly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Rychly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Rychly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SFC Opava B

1 Temmuz 2018 yılında SFC Opava

24 Temmuz 2018 yılında Petrkovice

31 Aralık 2018 yılında SFC Opava

Adam Rychly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Rychly şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Moravan Oldřišov (2005 - 2008)Slezský FC Opava (2008 - 2017)

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