Adam Scudla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Scudla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Scudla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Scudla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Scudla 28 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Ščudla şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Scudla Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDS SPORTS yapmaktadır. Adam Scudla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Scudla'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Scudla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Scudla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adam Scudla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Scudla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SFC Opava U19

1 Temmuz 2020 yılında SFC Opava B

1 Temmuz 2021 yılında SFC Opava

Adam Scudla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Scudla şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KMS Juventus Bruntál (2008 - 2011)TJ Horní Benešov (2011)KMS Juventus Bruntál (2011 - 2012)SFC Opava (2012 - 2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.