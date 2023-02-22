Adam Sevinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Sevinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Sevinsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Sevinsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Sevinsky 19 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Ševínský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Sevinsky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Sevinsky'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Sevinsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Sevinsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Sevinsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Sevinsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19

Adam Sevinsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Sevinsky şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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